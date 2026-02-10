El femicida llegó solo al paseo costero y no tenía celular

Así lo confirmó la fiscal Blanco, quien ratificó sus críticas al medio que divulgó información que no estaba confirmada y que pudo interferir en la investigación.

La fiscal María Laura Blanco fue quien confirmó este martes que el femicida de Valeria Schwab (38) fue Jonathan Chacano (34), el mismo sujeto que un día más tarde decidió terminar con su propia vida.

En una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicada enfrente del Paseo Costero y a escasos metros de donde ocurrió el femicidio en la medianoche del pasado 13 de enero, la fiscal Blanco aseguró que Chacano llegó solo “al lugar del hecho”, conclusión a la que se llegó luego de personal de la Brigada de Investigaciones dedicara “horas y horas a mirar cámaras”.

De este modo se pudo reconstruir que “esta persona estuvo en una vivienda con otra persona y luego se fue sola. Con las cámaras se la fue ubicando y siempre estuvo sola; no tenía teléfono para contactarse con otra persona y lo vemos llegar hacia el lugar prácticamente en el momento en que pasa Valeria caminando”.

Además, la fiscal sostuvo que el femicida “no tenía antecedentes” y que si bien figuraba su nombre en una causa penal, “estuvo involucrado en una condena como víctima”, acotando que en torno a la muerte de Valeria “se dio mucha información errónea; por eso es importante aclarar”.

Blanco sostuvo que “personas que pasaron por el lugar hubo muchísimas, pero el lugar donde se encontró a Valeria era imposible de ver desde la ruta. Pudieron haber pasado muchos mientras ocurría la agresión. Es una zona muy oculta, en donde se abre como una grieta; era imposible de ver desde arriba”.

Luego, añadió que “por las filmaciones la vemos a Valeria cuando pasa a zona sur y luego a zona norte. Ese horario, y haciendo cuentas de lo que le lleva llegar al lugar (donde la atacaron), da que hubo un momento en que justo no paso nadie. Eso porque vemos a la gente que después llegaba y pasaba por acá. Se pudo reconstruir -por la evidencia- que la atacaron en el momento en que ella se sale del camino de la bicisenda y la llevan abajo donde la agreden sexualmente.

La escena del hecho, las agresiones que tenía y el ADN hallado”, sí permiten afirmar oficialmente que el femicida fue Jonathan Chacano.

En cuanto a la difusión que le dio el portal ADN y que motivó cuestionamientos hasta de la hermana de la víctima, la funcionaria judicial ratificó que “yo soy crítica porque creo que es una cuestión ética; los medios tienen que ser responsables de la información que divulgan y no adelantarse. Si nosotros no hablamos es porque queremos preservar la información. Nosotros hoy llegamos a la conclusión y no sabíamos si había estado solo. Divulgar esa información era muy perjudicial para la investigación porque esa persona pudo haber huido y es difícil encontrar a alguien en situación de calle”, concluyó tras haber asegurado al comienzo de la conferencia que “no hay ningún perfil no identificado de otra persona” en el cuerpo de la víctima.