Perdió el control, se despistó y terminó encima de una reja

Fue en avenida Lisandro de la Torre y una pareja debió ser trasladada al hospital debido a que tenían varias heridas.

Una camioneta terminó incrustada en la reja de una vivienda, en posición casi vertical, tras un accidente que se registró durante la tarde de este lunes en la avenida Lisandro de la Torre.

El episodio, que atrajo la atención de vecinos y movilizó a los equipos de emergencia, se produjo en la esquina de esta avenida y Federicci, en el barrio San Isidro Labrador.

Desde los primeros minutos, la escena fue descrita por testigos como inusual, dada la forma en que el vehículo quedó colgado sobre el portón de la casa. Dentro de la camioneta se encontraban dos personas adultas: una mujer y un hombre que tuvieron que ser hospitalizados.

Apenas ocurrido el siniestro, quienes estaban en el interior descendieron por sus propios medios, aunque la mujer tuvo que ser retirada del lugar en camilla por bomberos que acudieron rápidamente al lugar.

El hombre, en tanto, logró salir solo del vehículo, aunque presentaba episodios de desmayo. Víctor Alvarado, integrante del Destacamento de Bomberos, relató a El Comodorense Radio: “Al llegar al lugar pudimos ver que el vehículo había colisionado con diferentes objetos. Las cubiertas quedaron clavadas sobre las rejas. En el interior había dos personas, un masculino y una femenina, bastante golpeados”.

La intervención de los servicios de emergencia incluyó la estabilización de los heridos y su traslado al hospital, según detalló Alvarado. Tanto el hombre como la mujer se encontraban conscientes al momento del rescate.

Fuentes policiales indicaron que el accidente habría sido provocado por un despiste, sin la participación de terceros. No se registraron daños a otras personas en la vía pública y los heridos habrían sufrido lesiones leves, según los primeros partes médicos.

El operativo involucró a personal policial y de bomberos, quienes también evaluaron la manera de extraer la camioneta utilizando una grúa. Las imágenes captadas en el lugar muestran la inusual posición del rodado y los daños materiales en la vivienda afectada.