Un motociclista se halla inconsciente y buscan a sus familiares

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura del cenotafio. El hombre, de unos 45 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional y aún no pudo ser identificado.

Un hombre de aproximadamente 45 años permanece internado en estado inconsciente en el Hospital Regional, luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 1830, en las inmediaciones del cenotafio.

El hecho fue alertado alrededor de las 06:20 horas, cuando un ciudadano se presentó en una dependencia policial para informar sobre el siniestro. Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un motovehículo marca Guerrero, modelo GXR 200, tipo chopera, dominio 090-CXS, que se encontraba apoyado sobre el guardarrail.

A pocos metros, sobre la banquina y en posición decúbito ventral, fue hallado el conductor con heridas sangrantes en el rostro y la cabeza. El casco se encontraba desprendido. De inmediato, intervino personal del servicio de emergencias médicas, que procedió al traslado urgente del hombre al Hospital Regional.

Según se informó, el motociclista no llevaba documentación entre sus pertenencias, por lo que hasta el momento no fue posible confirmar oficialmente su identidad. En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, y se dio intervención al fiscal de turno. El rodado fue secuestrado y quedó alojado en la seccional policial.

A través del sistema SIFCOP, las autoridades lograron obtener datos del titular del motovehículo y solicitaron la colaboración de la Comisaría Seccional Sexta para que personal policial se presentara en el domicilio registrado y avanzara en la identificación de la víctima.

Hasta cerca del mediodía, el paciente no había recuperado el conocimiento y no se habían presentado familiares en el nosocomio.