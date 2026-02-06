Empresarios de Kuwait recorren Chubut como potenciales inversores

En continuidad con una agenda de trabajo provincial orientada a la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, una delegación empresarial de Kuwait inició esta semana una recorrida por distintos puntos de la provincia del Chubut, con foco en el sector ovino y en las condiciones productivas, sanitarias y logísticas del territorio. La visita se enmarca en las gestiones impulsadas por el gobernador Ignacio Torres ante autoridades diplomáticas y nacionales, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y ampliar las oportunidades de inserción internacional para la producción provincial.

La llegada a Chubut de la comitiva perteneciente a la empresa kuwaití Al Mawashi -firma líder en el comercio internacional de ganado- se produce en respuesta a un encuentro que el gobernador Torres mantuvo con el embajador de Kuwait en Argentina, Abdulaziz Mohammad Albisher, y el ministro de Producción de la provincia, Juan Pavón, con el objetivo de estrechar lazos comerciales que permitan evaluar la posibilidad de adquirir ovinos destinados al consumo en Medio Oriente.

Los empresarios ya realizaron actividades en el Valle Inferior del Río Chubut, Trelew, Dolavon y Puerto Madryn, y en las próximas horas completarán su agenda en Comodoro Rivadavia.

El mandatario hizo hincapié en que “desde el Gobierno provincial buscamos acompañar a los productores, sabiendo que hubo una baja considerable en el stock ovino, pero entendiendo, sobre todo, que existe un enorme potencial para recuperar mercados y generar nuevas oportunidades de desarrollo”.

Asimismo, destacó que “esta recorrida por Chubut, que acompañamos desde el Ministerio de Producción, permite evaluar el potencial productivo, sanitario y logístico del territorio provincial, pilares fundamentales para futuras inversiones, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento del perfil exportador de la provincia”.

CUESTION DE AGENDA

La comitiva internacional está integrada por Saud Alhuwaitan, vicedirector del Departamento de Comercio Exterior de Al Mawashi; Muath Abdulkarim, jefe de sección del mismo departamento; y Alejandro García, secretario de la Dirección de Promoción de Exportaciones de la Cancillería argentina.

La agenda comenzó con un análisis en territorio de los requerimientos productivos y logísticos que demanda este tipo de operatoria. En una primera instancia, la delegación recorrió establecimientos rurales del Valle Inferior del Río Chubut, en las localidades de Trelew y Dolavon, acompañada por funcionarios del Ministerio de Producción.

Durante las recorridas, además, se concretó un encuentro con autoridades de la Sociedad Rural y de la Federación Rural del Este del Chubut, con el objetivo de intercambiar información técnica y productiva, y analizar el potencial de la región para abastecer mercados externos con valor agregado y previsibilidad.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la ciudad de Puerto Madryn, donde mantuvo reuniones con autoridades de la Administración Portuaria, evaluando la infraestructura y la logística disponible para la exportación. La agenda incluyó también encuentros con autoridades de la Aduana y con despachantes de la corresponsalía local, avanzando en el análisis de los aspectos operativos y normativos necesarios para concretar futuras exportaciones.

Por último, y a la espera de la finalización de las actividades previstas en Comodoro Rivadavia, Torres destacó que “este tipo de visitas ratifican el rumbo de la política que establecimos desde el inicio de la gestión, acompañando a todos los productores de la provincia para posicionar a Chubut como un actor confiable en el comercio internacional, promoviendo inversiones, generando empleo y fortaleciendo las cadenas productivas locales”.