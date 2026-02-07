Cinco hombres abusaron sexualmente de un camionero y lo grabaron

La víctima pudo identificar a los acusados, tras señalar que todos habían trabajado con él durante la temporada de cosecha.

Luego de que viajara a la localidad de Villa Ana, en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe, para trabajar en una cosecha, un hombre denunció haber sido abusado sexualmente por cinco de sus compañeros. Tras abrirse una investigación al respecto, se confirmó que el hecho había sido filmado por los acusados, quienes quedaron detenidos tras haber sido identificados.

El hecho ocurrió el sábado 24 de enero cuando la víctima, que trabajaba como camionero, fue interceptada por el grupo. Así, a punta de cuchillo y amenazas, lo obligaron a descender del vehículo. No obstante, la denuncia se radicó varios días después del ataque, específicamente, el 27 de enero.

Según consta en el expediente, el hombre relató que se encontraba en la región por motivos laborales vinculados a la cosecha y que conocía a los agresores. Asimismo, pudo precisar que el ataque ocurrió en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, dentro de la jurisdicción de Villa Ana.

Desde ese momento, la investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, que logró recuperar registros audiovisuales del delito. De acuerdo con la información publicada por La Capital, estos fueron generados mientras la víctima era violentada y ya fueron agregados como prueba al expediente.

De esta manera, las autoridades señalaron que en el acto los agresores no solo le provocaron lesiones anales a la víctima, sino que lo habían amenazado. Según consta en la denuncia, los acusados utilizaron un cuchillo para intimidarlo y simular que iban a cortarle el pene.

En procedimientos posteriores, cuatro de los implicados, identificados como Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., quedaron detenidos tras la orden de la jueza penal Natalia Palud, mientras que el quinto acusado, Mariano B., permaneció en libertad hasta su detención el 1 de febrero.

En línea con esto, el fiscal Valentín Herenú formalizó la imputación a los cinco acusados por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de participantes y el uso de un arma. No obstante, confirmaron que la investigación, tras varias audiencias, fue delegada al fiscal Norberto Ríos, encargado de avanzar en la consolidación de la acusación.