Ian Moche le reclamó a Diputados que "expulse" a Lilia Lemoine de la Cámara baja

El niño de 12 años denunció a la diputada libertaria por inhabilidad moral tras acusarlo de “actuar como autista” y agraviar a su madre.

Ian Moche, el niño activista por los derechos del colectivo de discapacidad, presentó este viernes 6 de febrero un pedido a la Cámara baja exigiendo que “aplique una sanción disciplinaria o expulse” del cuerpo por “inhabilidad moral” a Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, luego de que la legisladora lo acusara de “actuar como autista” y asegurara que su progenitora, Marlene Spesso, “no estaba bien de la cabeza”.

El abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este conflicto, escribió en sus redes sociales: “Ian Moche denunció a la Diputada Nacional Lilia Lemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

El ataque público que le propinó la legisladora libertaria no fue el primero que recibió de una figura del oficialismo. El propio presidente Javier Milei escribió un tuit involucrando al niño en una presunta “operación kirchnerista” en contra de su gobierno. Por ese episodio, los padres de Moche denunciaron “hostigamiento” y “violencia simbólica” por parte del máximo referente de La Libertad Avanza, quien llamó “kukas” al menor y a su entorno.

Lemoine fue mucho más frontal en su ataque contra Moche. En una entrevista en La Nación+, sostuvo que el niño de 12 años “es un negocio para el kirchnerismo” y responsabilizó al “kirchnerismo o al wokismo”, por lo que consideró una puesta en escena

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un niño menor de edad y llevarlo a los medios a actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace”.

Y agregó: “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”.

La acusación de Lemoine, para la cual no aportó pruebas, generó una respuesta directa del influencer. "Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas", expresó Moche en un video que publicó en sus redes.