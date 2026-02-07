Intentó incendiar una vecinal y huir en colectivo

El hecho ocurrió en el barrio Abásolo. El foco ígneo fue sofocado por vecinos y no se registraron personas heridas.

Un hombre de 44 años fue detenido este viernes por la tarde luego de provocar un incendio en el patio de la Vecinal del barrio Máximo Abásolo e intentar huir a bordo de un colectivo de la línea 1.

El hecho se registró alrededor de las 16 horas, cuando personal policial de la Comisaría Seccional Séptima realizaba patrullajes preventivos en la zona y fue alertado por una vecina. La mujer informó que un sujeto intentaba abordar un transporte público y aseguró que momentos antes había iniciado un incendio en el predio de la vecinal.

Ante esta situación, los efectivos detuvieron al individuo y constataron la veracidad de la denuncia. En el lugar se comprobó que se habían incendiado prendas de vestir y un colchón en el patio de la institución, aunque el foco ígneo ya había sido sofocado por vecinos del sector.

No se registraron personas lesionadas, aunque sí se produjeron daños materiales. El detenido fue identificado como Facundo F., de 44 años, quien permanecería alojado en dependencias policiales hasta la correspondiente audiencia de control de detención.