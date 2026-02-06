Vuelco en una avenida troncal de Rada Tilly

Ocurrió esta tarde cuando una camioneta conducida por una mujer embistió un árbol del boulevard para terminar sobre el asfalto con las cuatro ruedas hacia arriba. La conductora habría resultado con heridas leves.

Un siniestro vial se registró este viernes por la tarde, aproximadamente a las 18:35, en la avenida Fragata Sarmiento, a pocos metros de la esquina con Comodoro Py, en Rada Tilly. El vehículo, una camioneta Chevrolet Tracker, circulaba por dicha arteria hacia el sur de la localidad, conducida por una mujer cuando, por causas que se tratan de establecer, primero impactó contra un árbol del boulevard y luego volcó.

La conductora del rodado –cuya identidad no fue dada a conocer- recibió heridas leves y, luego de ser asistida en el lugar por otros automovilistas y vecinos, fue trasladada a un centro asistencial para ser sometida a estudios médicos.

De acuerdo a las primeras hipótesis, el siniestro se originó debido a una descompensación de la mujer, aunque resta que esto sea confirmado por la información policial de acuerdo a los datos brindados por los testigos del hecho, no descartándose la velocidad del desplazamiento o que algo o alguien haya interferido en su camino, lo que la obligó a realizar una maniobra que desencadenara el vuelco.

Efectivos policiales de la Comisaría de Rada Tilly acudieron al lugar en forma inmediata para constatar el estado físico de la conductora, para luego montar un operativo de tránsito ya que la avenida Sarmiento debió ser cortada al tránsito, lo mismo que la calle Comodoro Py. También trabajó en el lugar personal de Seguridad Urbana.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 20.10.10 Foto: El Patagónico