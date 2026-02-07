Una jauría mató a más de 100 corderos de una escuela rural

Una escuela agrotécnica de la provincia de Tierra del Fuego atraviesa un golpe emocional y económico, luego de que una jauría arrasara con más de 100 corderos del establecimiento.

El ataque se produjo en la Escuela Agrotécnica “Nuestra Señora de la Candelaria”, ubicada en la ciudad de Río Grande y fundada por la congregación salesiana. Tras el episodio, las autoridades fueron contundentes: “El trabajo de todo el año se tiró a la basura”.

La denuncia se remonta al pasado jueves por la tarde, cuando la escuela agrotécnica realizó una denuncia pública a través de redes sociales. “En estos días, una vez más, nos vimos afectados en nuestro trabajo con los y las alumnos y alumnas e instructores, que dedican todo el año a la enseñanza de la producción en Tierra del Fuego”, escribieron, en la cuenta de Facebook.

Según relataron, los perros “asilvestrados” mataron a 120 corderos de la institución, en un escenario que, aseguran, ya se repite en distintas estancias de la provincia: “El trabajo de todo el año y la inversión en alimentos para la enseñanza agrícola y para la producción se tiraron a la basura en dos días”.

Las autoridades sostuvieron que la “responsabilidad ecológica” no solo refiere al equilibrio natural, sino también al cuidado y control de la vida animal. En ese sentido, destacaron la importancia del “chipeo de animales, la castración, el no abandono de animales cuando dejamos nuestras casas, la intervención de zoonosis”.

“No es solo llorar por televisión cuando vemos faenar animales para la alimentación de proteínas necesarias, sino en ser responsables. Las consecuencias de la falta de conciencia están a la vista. Hoy, el trabajo de nuestros alumnos y docentes está destruido”, concluyeron.