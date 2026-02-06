Patricia Bullrich compra ropa por Amazon: "linda y barata"

En medio de la destrucción de empleos en la industria textil, la senadora se sumó a la celebración de la avalancha de importaciones y mostró orgullosa su rompa comprada en Amazon.

La senadora Patricia Bullrich secundó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y celebró el industricidio de la industria local por la avalancha de indiscriminada de importaciones que propicia el gobierno de Javier Milei como forma de forzar una baja de la inflación.

Lo hizo en la noche del jueves en el programa del vocero extraoficial Luis Majul en LN+ donde, al igual que Caputo, celebró haber comprado ropa en el exterior a muy bajo precio mientras las importaciones de ropa están devastando la industria textil argentina y destruyendo miles de puestos de trabajo.

En ese marco y con una indisimulable sonrisa en su rostro, Bullrich contó que el traje que llevaba puesto lo había comprado por Amazon a un precio aproximado de "entre 40 y 50 dólares".

La senadora libertaria no dudó en mostrar el saco en cámara y hasta revisó la etiqueta para responder la pregunta sobre la marca: "Le Suit. Cuarenta o cincuenta dólares el traje”, aseguró y remarcó que la prenda le resultó “barata y linda”. Agregó además que el valor le pareció bajo en comparación con los precios locales.

Días atrás fue Caputo quien abrió esta nueva polémica al celebrar, también con Majul, que nunca en su vida había comprado ropa en la Argentina porque “es un robo”.

El funcionario explicó que, durante años, quienes tenían la posibilidad de salir del país preferían comprar ropa en el exterior por la conveniencia de los precios. “Los que tenían posibilidad de viajar o algo, adquirían prendas afuera”, recordó.

Y redobló la apuesta al mostrar que vestía un saco de la firma española Massimo Dutti. “Es una casa relativamente buena y barata”, aseguró. Caputo comentó que lo compró en Estados Unidos hace más de 15 años y que “ya no se acuerda” cuánto lo pagó.

Según el sitio oficial de la marca, un traje oscila entre 337 y 470 dólares y los sacos solos van desde 199 hasta 299 dólares.

La provocación de Caputo provocó una airada respuesta de la industria local que le reclamó la baja de impuestos para poder competir en igualdad de condiciones. En tanto, el presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, expresó su “tristeza” y su sorpresa por los comentarios sobre el sector y por el hecho de que un funcionario de alto rango hablara de adquirir prendas en el extranjero con términos como si fuera una crítica implícita al mercado local.