Joven docente muere atropellada en la Ruta 7

Fue este miércoles mientras se desplazaba en bicicleta. Trabajaba en el Instituto Superior de Formación Docente 808.

La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº 808 “Pedro y María Curie” expresó su pesar por el fallecimiento de Mariana de Pablo Lloyd, la docente de 30 años que murió luego de ser atropellada mientras se desplazaba en bicicleta por la Ruta Provincial 7, en la zona de Bryn Gwyn.

A través de un comunicado institucional, el instituto despidió a quien fuera estudiante y reciente egresada de la casa de estudios. El mensaje difundido señala que "la comunidad del ISFD N° 808 acompaña con profundo dolor, a la familia y amigos/as de la irreparable pérdida de quien en vida fuere nuestra estudiante y reciente egresada".

La joven era oriunda de Gaiman, madre de un niño pequeño, y se desempeñaba como docente.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en inmediaciones de la Escuela Agrotécnica Nº 733 “Benito Owen”, cuando una camioneta impactó contra la bicicleta en la que circulaba. Debido a las graves lesiones sufridas, la mujer falleció en el lugar.

Tras el siniestro, personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la zona para realizar las primeras actuaciones. El conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 69 años, fue trasladado al hospital rural John Evans en estado de shock, mientras que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) le practicó el test de alcoholemia para determinar si había consumido alcohol al momento del accidente.