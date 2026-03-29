Borracho intentó huir y fue demorado tras un forcejeo con la Policía

El conductor fue detectado mientras realizaba maniobras peligrosas en la Fracción XV. Al ser interceptado, intentó escapar y debió ser reducido. El test de alcoholemia confirmó un alto nivel de alcohol en sangre.

El hecho se registró alrededor de las 09:20 de este domingo en las calles Concejal Fernández y Concejal Ávila, en el barrio Acceso Sur (Fracción XV), donde personal de la Unidad Operativa Zona Sur advirtió a un Peugeot 408 gris realizando maniobras peligrosas.

Al interceptar el vehículo, los efectivos constataron que el conductor —identificado como M.A.C.M.— se encontraba en evidente estado de ebriedad. Cuando se le informó que se convocaría a personal de Tránsito para realizar el test de alcoholemia, el hombre encendió nuevamente el motor e intentó huir, lo que derivó en un forcejeo con los agentes.

Ante la reiterada desobediencia a las órdenes policiales, se lo demoró y trasladó a la dependencia para resguardar la seguridad en la vía pública.

Ya en sede policial, el inspector de Tránsito municipal, Edgar Neira, realizó el alcotest, que arrojó un resultado de 2,72 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia del procedimiento, el vehículo fue retenido y trasladado al corralón municipal mediante grúa, quedando a disposición del Tribunal de Faltas N° 3. Además, se labró el acta de infracción correspondiente y se dio intervención al Juzgado de Paz.