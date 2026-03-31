El siniestro involucró a un Fiat Punto y una camioneta Chevrolet Blazer. La víctima fue asistida en el lugar y no requirió traslado al hospital.

Choque a metros de la Escuela N°1 dejó una mujer herida

Un siniestro vial se produjo este martes por la tarde en cercanías de la Escuela N°1, en la intersección de las calles Belgrano y Grecia .

El hecho involucró a un Fiat Punto y una camioneta Chevrolet Blazer, que colisionaron por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Como resultado del impacto, una mujer sufrió lesiones y debió ser asistida por personal sanitario que acudió al lugar en ambulancia. Según se informó, no fue necesario su traslado al nosocomio.

En el lugar también trabajaron efectivos policiales, quienes se encargaron de ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones correspondientes.