Conducía ebrio y chocó contra un señalizador de gas

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en una rotonda de avenida José Ingenieros y Ricardo Alfonsín. No hubo heridos.

Un conductor protagonizó un siniestro vial este domingo por la mañana en Km 5, tras perder el control de su vehículo e impactar contra un señalizador de gas ubicado en una rotonda.

El episodio se registró entre las 08:20 y las 08:40 en avenida José Ingenieros y Ricardo Alfonsín. La intervención policial se produjo a partir de un alerta emitido por el Centro de Monitoreo, que advertía sobre un automóvil fuera de control.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Volkswagen Gol que había colisionado contra la estructura señalizadora.

Según se informó, no se detectaron pérdidas ni daños en el gasoducto, aunque se dio aviso a la empresa correspondiente para realizar las verificaciones pertinentes.

En el lugar también intervino personal de Tránsito, que le practicó el test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo: 1,19 gramos de alcohol por litro de sangre. Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia y la confección del acta de infracción.

El vehículo fue retirado por un conductor alternativo y, de acuerdo a lo informado, no se registraron personas lesionadas.