Volcó un utilitario en el Camino del Centenario

El siniestro ocurrió cerca de las 11:10 y fue protagonizado por una Mercedes Benz Sprinter. El conductor, de 26 años, sufrió lesiones leves.

Un siniestro vial se registró este viernes alrededor de las 11:10, cuando el conductor de un utilitario Mercedes Benz Sprinter perdió el control del vehículo en el Camino del Centenario por causas que aún se investigan, cruzó de carril y terminó volcando.

Según publica Crónica, el hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo, que dio aviso inmediato a la Comisaría Seccional Primera. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de un vuelco protagonizado por un único vehículo.

El conductor, un joven de 26 años, fue asistido en el lugar por personal médico debido a dolores en uno de sus hombros y posteriormente trasladado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. Desde la Policía indicaron que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el utilitario cruzó de carril antes de volcar, lo que pudo haber generado consecuencias de mayor gravedad. Afortunadamente, al momento del siniestro no circulaban otros vehículos ni había peatones en la zona.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, Tránsito Municipal y Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del despiste. En tanto, el tránsito se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas y se retiraba el vehículo siniestrado.