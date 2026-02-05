Fuerte choque entre una Kangoo y una Amarok camino a Laprida

El accidente ocurrió este jueves por la tarde, a metros de una curva peligrosa frente al Cerro Tres Botellas. El conductor del utilitario fue rescatado por Bomberos y trasladado al hospital.

Este jueves, alrededor de las 16 horas, se registró un fuerte accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial Nº1, camino a Laprida, a la altura de una peligrosa curva ubicada frente al Cerro Tres Botellas.

El siniestro involucró a los conductores de un utilitario Renault Kangoo y una camioneta Volkswagen Amarok, que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. Según testimonios recabados en el lugar, el conductor de la Kangoo habría realizado una maniobra en “U” debido a la posible descompensación de uno de sus ocupantes.

En ese contexto, y mientras la Amarok intentaba sobrepasar al utilitario, se produjo el impacto entre ambos vehículos, cuyas circunstancias exactas aún son materia de investigación.

Como consecuencia del choque, debió intervenir personal de Bomberos Voluntarios del Km 3 junto al equipo de rescate, efectivos de la Policía del Chubut y una ambulancia del sistema de emergencias. Los bomberos asistieron y rescataron al conductor de la Kangoo, quien posteriormente fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial para su evaluación médica.