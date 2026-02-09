Circulaba a contramano y terminó herido tras un choque y vuelco

El siniestro ocurrió de madrugada en el cruce de Pueyrredón y Del Libertador en Km 3. Un Peugeot 208 impactó contra dos vehículos detenidos en el semáforo. El conductor fue trasladado al Hospital Regional.

Un violento accidente de tránsito se produjo este lunes en uno de los accesos más transitados de la ciudad. Cerca de las 4:30, en el cruce de las avenidas Pueyrredón y Del Libertador (Ruta 3), tres vehículos se vieron involucrados en una colisión que dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Según las primeras actuaciones, un Peugeot 208 conducido por un joven de 24 años, circulaba a contramano y a alta velocidad por la avenida Fray Luis Beltrán. Al llegar al cruce, el conductor perdió el control del rodado e impactó de manera frontal contra un Toyota Etios que se encontraba detenido junto a una Fiat Fiorino, ambos aguardando el cambio de semáforo sobre Pueyrredón.

La violencia del choque provocó el vuelco del Peugeot, que terminó en posición invertida y apoyado sobre la Fiorino. Personal del servicio de emergencias 107 asistió al conductor del vehículo que volcó y, tras ser evaluado por una médica del Hospital Regional, se dispuso su traslado al nosocomio por presentar un politraumatismo en la mano derecha. Los otros dos conductores, de 30 y 45 años, resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística y agentes de Tránsito, quienes realizaron controles de alcoholemia a los conductores del Toyota y la Fiorino, con resultados negativos. En el caso del joven que manejaba el Peugeot, la prueba no pudo efectuarse en el sitio debido a que ya estaba siendo atendido dentro de la ambulancia.

Por disposición del fiscal interviniente, los tres vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados al corralón policial, mientras continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades del hecho.