Por fortuna, el descuido en el entorno de la legisladora chubutense no provocó heridos.

La senadora Cristina no desenchufó la pava y se le quemó el despacho

Un despacho del Senado de la Nación se incendió este martes y provocó momentos de alarma en el edificio legislativo, informó el diario La Voz.

El foco ígneo se registró en la oficina de la senadora Andrea Cristina, representante del PRO por la provincia de Chubut. Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado a partir de una pava eléctrica que quedó enchufada dentro del despacho.

El fuego generó daños materiales en el lugar, aunque no se reportaron personas lesionadas. Personal de seguridad y de emergencias actuó rápidamente para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras dependencias del Senado.

Tras sofocar el incendio, se iniciaron tareas de revisión y control en el sector afectado. Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas, mientras se avanza con las pericias correspondientes para determinar con precisión el origen del fuego.