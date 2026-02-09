Un incendio destruyó una vivienda precaria en la zona alta del Pietrobelli

El fuego se desató antes de las 9 de la mañana en un sector elevado del barrio. El viento y el terreno irregular complicaron el trabajo de los bomberos.

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda precaria ubicada en la parte alta del barrio Pietrobelli durante la mañana de este lunes. El hecho ocurrió antes de las 9, en cercanías de las calles Formosa y 13 de Diciembre, y demandó un importante despliegue de los Bomberos Voluntarios y de la Policía.

La construcción, levantada principalmente con chapas, fue rápidamente alcanzada por las llamas. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a la compleja geografía del lugar, representaron un desafío adicional para los equipos de emergencia, que debieron extender largos tramos de mangueras para llegar hasta el foco del incendio.

Las ráfagas de viento intensificaron el avance del fuego y obligaron a extremar las maniobras de combate. El acceso dificultoso al sector, con pendientes pronunciadas, retrasó el ingreso de las unidades, por lo que se dispuso el uso de al menos dos autobombas para contener el siniestro y reducir el riesgo de que se extendiera a viviendas cercanas.

De manera preventiva, personal policial montó un cordón de seguridad en la parte baja del barrio para ordenar el tránsito y evitar la presencia de personas ajenas al operativo. La densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad, generando preocupación entre los vecinos.

Hasta el cierre de esta edición no se registraron personas heridas ni víctimas fatales. Las causas del incendio serán determinadas una vez que finalicen las tareas de enfriamiento y se pueda acceder de forma segura al inmueble afectado.