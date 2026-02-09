Se paraliza Expreso Rada Tilly por un reclamo sin plazo de resolución

La empresa informó que la combinación de atrasos en subsidios, caída de la demanda y aumento de costos volvió inviable la prestación normal del servicio. La UTA lanzó una medida de fuerza desde este lunes.

El servicio de transporte interurbano que une Comodoro Rivadavia con Rada Tilly quedó interrumpido desde este lunes como consecuencia de un conflicto que expone las dificultades estructurales del sistema. La empresa Expreso Rada Tilly SRL comunicó que atraviesa una situación económica crítica que le impide sostener la operación habitual.

Entre los factores señalados se encuentran los reiterados atrasos en el pago de la compensación tarifaria, la merma sostenida en la cantidad de pasajeros y el incremento de los costos operativos, especialmente combustible, insumos y salarios. A este escenario se suma la falta de pago, por más de cien días, de los Atributos Sociales del sistema SUBE por parte del Gobierno nacional.

Frente a este contexto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió iniciar una medida de fuerza por tiempo indeterminado a partir del 9 de febrero, lo que derivó en la paralización del servicio.

Desde la empresa remarcaron que el transporte interurbano depende directamente de las políticas públicas provinciales y que su sostenimiento está atado a las decisiones que adopte el Gobierno del Chubut. En ese sentido, advirtieron que sin una respuesta concreta que garantice el financiamiento, la continuidad del servicio se encuentra seriamente comprometida.