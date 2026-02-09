La SCPL cumplió 93 años y hubo homenajes

Jubilados y personal con 25 años de servicio fueron los actores centrales del nuevo aniversario de la cooperativa.

En la Sala de Sesiones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), se realizó este lunes un sencillo e íntimo acto con motivo del 93° aniversario de la institución. Se homenajeó a los a los recientes jubilados y al personal que cumplió 25 años de servicio. Además, se presentó la renovación de la oficina virtual Mi SCPL, que próximamente estará disponible al público para simplificar trámites y pagos de manera virtual.

Desde 1933, la SCPL acompaña el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad, impulsando la prestación de servicios esenciales para dar respuestas básicas a las necesidades de los vecinos. Este recorrido, forjado a través del espíritu cooperativista, logró posicionar a la Cooperativa como una de las prestadoras de servicios más grandes del país, contando actualmente con más de 71.000 asociados.

A lo largo de su historia, la SCPL consolidó su lugar como actor social de la región, ampliando los servicios, incorporando nuevas tecnologías y mejorando la calidad en la prestación de los servicios, siempre con el objetivo de aportar al bienestar de la comunidad.

Estos 93 años de existencia no serían posibles sin el compromiso cotidiano de sus trabajadores. Detrás de cada servicio -energía eléctrica, alumbrado público, agua y cloacas, servicio solidario de sepelios, telefonía e internet y la operación del Sistema Acueductos- que llega a los hogares, hay personas que sostienen con responsabilidad, vocación y esfuerzo el funcionamiento de la Cooperativa.

LOS RECONOCIDOS

El reconocimiento en esta oportunidad fue para Juan Adán Jara, Luis Enrique Muñoz, Jorge Ricardo Zúñiga, Carlos Fabián Villegas, Raúl Enrique Cárcamo, Héctor José Hernández, Héctor Hugo Dentino, Jorge Cabral Márques, Rosa Esther Zárate, Juan Modesto Nauto, Miguel Ángel Vallero, Laura Natalia Cambareri, Juan Isaías Cárdenas y Gerardo José Juan Couto.

Durante el acto, estuvieron presentes el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el vicepresidente, Fernando Vázquez; el secretario, Gerardo Aguilera, el prosecretario, Mario Cambareri, el tesorero, Guillermo Costes; el consejero Leonel Lanzani; miembros de consejo, gerentes, coordinadores, jefaturas y personal de la institución.

Domizzi destacó que “es un orgullo distinguir hoy a nuestros jubilados y al personal con experiencia de nuestra Cooperativa, y reconocer toda la historia que tiene esta institución, con un desarrollo forjado desde la esencia del cooperativismo y acompañando al crecimiento de la ciudad”.

Además, resaltó: “hay que recordar que la Cooperativa nace como un proyecto solidario para poder llevar la prestación de energía eléctrica a la comunidad, que luego se amplificó a lo largo de los años a los demás servicios esenciales para todos los vecinos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; por eso a los valores cooperativistas hay que reivindicarlos, impartirlos y promoverlos siempre”.

NUEVA EXPERIENCIA DE GESTION DIGITAL

Por otro lado, en el marco del 93° aniversario, la SCPL presentó la renovación de Mi SCPL, su oficina virtual, con una nueva experiencia de gestión digital y pagos en línea pensada para acompañar las necesidades actuales de los asociados.

El nuevo portal permite registrarse en minutos y gestionar de manera simple y ordenada los servicios propios y de terceros, desde cualquier dispositivo. Además, ofrece la posibilidad de consultar el estado de cuenta y realizar pagos de forma rápida y segura, incluso sin necesidad de iniciar sesión, facilitando el acceso a trámites cotidianos desde cualquier lugar.

La actualización de Mi SCPL centraliza en un solo espacio digital la realización de trámites como altas de servicios, adhesión al débito automático, consulta de consumos históricos, solicitud de libre deuda y el seguimiento del estado de cada gestión, con información clara y accesible para despejar dudas y simplificar procesos.

La nueva oficina virtual estará disponible próximamente para todos los usuarios.