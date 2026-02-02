Continúa el corte de agua y se realiza una distribución sectorizada por barrios

La SCPL confirmó un cronograma de suministro rotativo para todo Comodoro Rivadavia mientras continúan los trabajos en el acueducto del ’99. El servicio se brindará por franjas horarias y se mantienen habilitados los cargaderos.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que, debido a la avería registrada en el acueducto del ’99, el servicio de agua potable se presta bajo un esquema de distribución sectorizada en distintos barrios. El abastecimiento se realizará de manera rotativa, con horarios definidos para cada zona, mientras continúan las tareas técnicas sobre el sistema.

En la Zona Sur y Centro, el cronograma prevé tres franjas horarias diarias. Durante la madrugada y primeras horas del lunes 2 de febrero, entre las 00:00 y las 08:00, el suministro alcanzó a los barrios La Loma, Las Flores, Jorge Newbery, el Centro, La Floresta, Ceferino, sectores de San Martín, Abel Amaya y Juan XXIII, además de 30 de Octubre, Los Bretes, Stella Maris, LU4 y Las Américas.

Entre las 08:00 y las 16:00, el servicio se brindará en 9 de Julio, 13 de Diciembre, José Fuchs, sectores de Roca y Pueyrredón, San Cayetano, Moure, Isidro Quiroga, El Atardecer, Los Olivos, Loteo Pastrana, Loteo Feijóo, parte del barrio Industrial, Arenales, Bella Vista Sur hasta calle Biguá, zonas altas de Petroleros Privados, Máximo Abásolo, Roque González, Las Flores, La Floresta y San Martín.

Por último, entre las 16:00 y las 00:00, el suministro llegará a los barrios Pietrobelli, Quirno Costa, Isidro Labrador, Ceferino Namuncurá, José Fuchs y sectores de Pueyrredón y Roca.

Para el martes 3 de febrero, la distribución continuará con el mismo esquema rotativo. De 0 a 8, habrá servicio en Cerro Solo, Cordón Forestal, Industrial, Abel Amaya, Moure, Juan XXIII, Isidro Quiroga y sectores de San Cayetano y Pueyrredón. De 8 a 16, el agua llegará a Roque González, sectores de Los Tres Pinos, Malvinas Argentinas y la extensión de Máximo Abásolo. En tanto, de 16 a 0, el abastecimiento estará destinado a Quirno Costa y sectores de Máximo Abásolo, San Cayetano y San Martín.

En la Zona Norte, el corte del servicio se mantiene, aunque entre las 00:00 y las 08:00 del lunes se brindó agua en los barrios Km 17, Km 18, Centenario, René Favaloro y Padre Corti. Desde la cooperativa indicaron que durante la jornada se informará cómo continuará la distribución en el resto de los barrios del sector.

Además, la SCPL recordó que continúan habilitados los cargaderos de agua potable para uso de la comunidad. En la Zona Norte funcionan los puntos ubicados en la Planta Santa Lucía y en Ciudadela, mientras que en la Zona Sur el cargadero disponible se encuentra en avenida 10 de Noviembre y calle 714.