Nuevo corte de agua por 24 horas en todo Comodoro

La interrupción del servicio comienza este jueves a las 11 y responde a un estado crítico de las reservas en Puesto La Mata. Rehabilitaron puntos de carga de agua potable.

Desde las 11:00 de este jueves 29 de enero, y por un lapso estimado de 24 horas, se encontrara interrumpido el suministro de agua potable en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Según informaron desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL, la medida -que no estaba prevista dentro del cronograma habitual de cortes, sobre todo luego de la larga interrupción entre el viernes 23 y el miércoles 28- se debe a que el sistema de abastecimiento opera en un límite crítico por el bajo nivel de la reserva principal ubicada en Puesto La Mata.

Actualmente, el sistema no logra estabilizarse, lo que dificulta el abastecimiento en toda la ciudad, ya que la demanda supera la capacidad de distribución. A esta situación se suma el vaciamiento de los tanques domiciliarios, lo que provoca un descenso aún más acelerado de las reservas cada vez que el agua ingresa al sistema.

Ante este escenario, se dispusieron tres puntos de carga de agua potable para la comunidad. En la zona Norte, los cargaderos se encuentran en la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso, y en Ciudadela, entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 39.

En tanto, en la zona Sur, el punto de carga está habilitado en la intersección de la avenida 10 de Noviembre y la calle 714.

Desde el área de Saneamiento solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del servicio, con el fin de colaborar en la recuperación del sistema y preservar las reservas disponibles.