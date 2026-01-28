En Los Tilos también reclaman respuestas específicas

Se trata de una urbanización situada detrás de El Marquesado y en la que residen alrededor de 40 familias.

La situación en Los Tilos, sector del barrio Mosconi ubicado detrás de El Marquesado, continúa siendo crítica tras el desplazamiento del cerro Hermitte. El fenómeno motivó la declaración de emergencia geológica y urbanística en Comodoro Rivadavia hace ya diez días. Sin embargo, sus residentes aseguran que aún no se traduce en “respuestas concretas”.

Según relatan habitantes del sector, la vida cotidiana se volvió “cada vez más difícil y angustiante”, ya que atraviesan “días de incertidumbre, preocupación y cansancio”, sin contar con información clara sobre el futuro de sus viviendas, ni con un plan de acción definido por parte de las autoridades municipales.

imagen

En ese contexto, al menos cinco propietarios debieron evacuar sus viviendas tras recibir indicaciones directas de personal municipal que realizó las evaluaciones en el lugar.

imagen

De acuerdo a lo manifestado por los vecinos, un habitante del barrio fue informado de que su vivienda correría riesgo de derrumbe, motivo por el cual no podría ser habitada. En otros casos, los mismos equipos municipales habrían señalado que algunas casas resultan directamente “inhabitables”, mientras que otras no se encuentran en condiciones seguras para permanecer en ellas.

Pero los vecinos remarcan que estas advertencias fueron realizadas “de manera verbal, durante las recorridas de evaluación”, sin que hasta el momento se haya entregado un informe técnico oficial, por escrito y firmado, que respalde esas conclusiones o establezca “criterios claros sobre los niveles de riesgo y las medidas a adoptar”.

SERVICIOS CORTADOS

En paralelo, hay familias cuyas viviendas no presentan daños estructurales visibles, pero que hoy resultan muy difíciles de habitar debido a la interrupción de servicios esenciales. Desde el barrio explicaron que la energía eléctrica se mantiene únicamente por razones de seguridad, mientras que el gas y el agua continúan cortados.

En el caso del agua potable, señalaron que el suministro de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) fue interrumpido por pedido del municipio ante la falta de certezas sobre el estado de las cloacas y el riesgo que implicaría habilitar el paso de agua por las cañerías. Respecto al gas, aseguran que no recibieron información oficial de Camuzzi sobre plazos, condiciones técnicas ni protocolos para su restitución.

La falta de definiciones también impacta en las gestiones administrativas. Vecinos indicaron que, al consultar en la SCPL sobre cómo proceder con los servicios que se debitan automáticamente, no obtuvieron “respuestas claras ni directivas formales”, lo que incrementa la preocupación en un contexto económico ya delicado.

PLANES DE CONTINGENCIA

Desde el barrio advierten que la ausencia de información oficial y sistemática genera un “terreno fértil para rumores, versiones contradictorias y mensajes informales, lo que profundiza la angustia y el desgaste emocional”.

Asimismo, los vecinos insisten en la urgencia de contar con “un plan de contingencia integral, con plazos definidos y acciones concretas, que contemple asistencia económica, acompañamiento institucional, contención social y alternativas habitacionales para las familias que debieron evacuar o que se encuentran impedidas de regresar a sus hogares”.