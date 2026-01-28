Médanos: pidieron drenaje hídrico y descompresión de la ladera

Vecinos de Médanos reclamaron en el Concejo Deliberante la implementación de un plan técnico “sin demoras”.

Un grupo de vecinos de Médanos mantuvo este miércoles una reunión con los concejales de la Comisión de Receso. El objetivo del encuentro fue solicitar la intervención del cuerpo legislativo para exigir al Ejecutivo municipal “un plan de acción concreto e inmediato”, desestimando la “espera pasiva” de los resultados finales de los estudios geológicos.

“No podemos estar a la espera de los resultados del estudio geológico, eso lo entendemos, pero ese estudio necesita ser un ingreso más al plan que ya tiene que estar armado estratégicamente”, declaró Verónica Acosta tras la reunión.

La vocera barrial enfatizó que la urgencia de la situación requiere “una cabeza técnica” que gestione etapas definidas con tiempos, recursos y un “seguimiento estricto de los indicadores de cumplimiento” por parte de los concejales.

Según Acosta, el organismo técnico SEGEMAR ya ha realizado impulsos preliminares que deberían haber “desatado acciones”. En concreto, los vecinos solicitan avanzar sobre dos ejes fundamentales señalados por los especialistas: trabajar sobre el drenaje hídrico del suelo y eliminar carga en la ladera inestable. “Nos dijeron que lo están evaluando y que pretenden comenzar en el mediano o corto plazo, ya que los desagües de los barrios superiores también están afectados”, señaló Acosta.

A pesar de la emergencia, Acosta llevó tranquilidad sobre el estado actual de las propiedades: “Las casas están en pie, siguen intactas; los vecinos continúan yendo y viniendo para cuidar sus hogares, con el firme deseo de volver a la normalidad” y mantener la comunidad unida. “Si una sola casa se destruye, la comunidad se pierde”, advirtió.

En cuanto a los servicios públicos, se informó que el gas permanece cortado por precaución, mientras que el suministro de agua, luz y el sistema de cloacas funcionan con normalidad.

El saldo de la reunión fue el compromiso de los ediles de gestionar un encuentro con el intendente, quien arribaría a la ciudad este miércoles.

“No nos dieron plazo; exigimos inmediatez”, concluyó Acosta, remarcando la necesidad de una metodología clara para optimizar todos los recursos disponibles ante la emergencia.