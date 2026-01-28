Vecinos de Médanos se movilizan frente al Concejo

La convocatoria de este miércoles a la mañana pretende visibilizar la crítica situación que atraviesan los residentes del barrio.

Vecinos del barrio Médanos impulsaron una convocatoria abierta para este miércoles 28 de enero, a las 10:30 horas, frente al Concejo Deliberante, con el propósito de hacer visible la problemática que afecta al sector y reclamar soluciones concretas.

La iniciativa se desarrollará bajo la consigna “Ayudanos a salvar barrio Médanos” y está dirigida no solo a los residentes del barrio, sino también a la comunidad en general, instituciones y organizaciones sociales.

Según explicaron los organizadores, el acompañamiento ciudadano resulta clave para reforzar el reclamo y lograr que la situación tenga mayor impacto público.

Desde el barrio advierten que el escenario actual demanda respuestas inmediatas y sostienen que una mayor participación social permitirá dimensionar la gravedad del conflicto.

En ese marco, remarcaron que la movilización apunta a generar un llamado de atención para que los responsables políticos actúen con celeridad y brinden soluciones de fondo.