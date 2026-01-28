Entre 20 y 25 personas en situación de calle en el Pietrobelli

El coordinador del programa Patio Abierto, Pablo Pichintinez, describió la realidad social que atraviesa el barrio Pietrobelli y señaló que, si bien la zona ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, la actual crisis económica ha profundizado problemáticas vinculadas al desempleo y a la vulnerabilidad habitacional.
En ese marco, en declaraciones a Crónica destacó que el barrio cuenta con infraestructura clave, como un Centro de Salud y el polideportivo “Los Grillitos”, que han acompañado el desarrollo de la comunidad. No obstante, remarcó que el contexto socioeconómico actual genera nuevas y complejas demandas sociales.
Uno de los datos más preocupantes aportados por el referente barrial es la presencia de entre 20 y 25 personas en situación de calle dentro del Pietrobelli. Según explicó, se trata mayoritariamente de personas jóvenes, algunas de ellas menores de 40 años.
“Tenemos en el barrio casi 20 o 25 personas en situación de calle, y es gente muy joven. Eso nos preocupa mucho, no solo por lo humano, sino por todo lo que arrastra esta situación: la seguridad y el hecho de ver en la vía pública realidades que antes parecían lejanas, que se veían por televisión y hoy están a la vuelta de la esquina”, reflexionó Pichintinez.
Finalmente, expresó su inquietud por la falta de respuestas integrales frente a esta problemática y consideró que no se le está prestando la atención necesaria, al tratarse de una situación que impacta de lleno en la convivencia y en la calidad de vida del barrio.