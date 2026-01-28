Marixa Balli cerró su local en Flores por la crisis económica

La artista contó que se mudó a un negocio más pequeño para liquidar todos los artículos y luego emprender un nuevo desafío.

Marixa Balli, al igual que muchos argentinos, se vio afectada por la crisis económica y cerró su local en la zona comercial de Flores.

¿Por qué Marixa Balli cerró su local?

Al aire de A la Barabrossa (Telefe), la ex vedette contó que se mudó a un local pequeño sobre Avenida Rivadavia para liquidar los artículos que le quedan y luego cambiar de rubro.

"El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores, cerré el local de Bogotá porque no va la gente. No camina gente, no te compra, la gente está de muy mal humor y llega un momento que te agota", expresó con angustia.

"Tuve que rescindir todos los contratos, obvio. Igual tengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado", continuó.

"Cerré todo y dejé un local chiquito sobre Avenida Rivadavia, donde tengo todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro", confirmó sobre su futuro en el mundo empresarial.

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", concluyó Marixa Balli.