El gremio ATE anunció un paro con movilización para el día del debate de la reforma laboral y busca sumar a los sectores más duros de la CGT.

ATE convoca a un paro nacional contra la reforma laboral y presiona a la CGT

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización para el día en que el Senado trate la reforma laboral, y adelantó que evalúa anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en aquellas provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo.

La definición surgió tras una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, realizada en el Hotel Héctor Quagliaro, donde el espacio resolvió profundizar el plan de lucha y avanzar en la articulación con otros sectores del movimiento obrero.

En ese marco, ATE buscará sumar a los gremios más "combativos" de la CGT durante un encuentro previsto para mañana en la sede de la UOM, con el objetivo de ampliar la base sindical de la protesta y coordinar acciones conjuntas.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero", aunque remarcó que la medida no debe quedar aislada. "Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad", afirmó.

Aguiar insistió en la necesidad de movilizarse antes del inicio del debate legislativo y apuntó directamente contra los mandatarios provinciales que acompañen la iniciativa. "Tenemos que hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores", advirtió.

En ese sentido, el dirigente sindical se refirió a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con autoridades provinciales y señaló que esos encuentros "muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede".

"Tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos", alertó Aguiar, al tiempo que cuestionó el contenido del proyecto oficial.

Según el titular de ATE, la reforma laboral busca "quitar protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores, mientras multiplica el poder de los patrones", y advirtió que ese escenario "no puede terminar en nada bueno".

Del encuentro participaron, además de ATE, gremios de las actividades judiciales, de salud, vialidad, energía, telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, que coincidieron en la necesidad de coordinar acciones frente al avance de la reforma.