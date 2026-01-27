Othar pidió a YPF acompañamiento y asesoramiento técnico

El intendente de Comodoro Rivadavia viajó a Buenos Aires para sumar acompañamiento y apoyo en la búsqueda de soluciones para los afectados por la catástrofe de Cerro Hermitte.

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, mantuvo este martes en Buenos Aires una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín. Su objetivo fue el de hacerle llegar a la empresa -históricamente vinculada con la ciudad- su preocupación por la situación que se atraviesa desde el domingo 18 de enero, cuando se desencadenó la catástrofe del deslizamiento del cerro Hermitte.

En la ocasión, Macharashvili –quien estuvo acompañado por el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Andrés Blanco- pidió acompañamiento de YPF y asesoramiento técnico para realizar los estudios geológicos de toda la zona afectada.

Posteriormente, el mandatario concluyó que “fue una buena reunión y confío en que pronto veremos resultados”.

Más adelante, añadió que “nos preocupa –y ocupa- la situación de quienes padecen directamente las consecuencias de esta catástrofe y por ello haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hallar soluciones”.

El intendente continuará desarrollando gestiones en CABA hasta el jueves. En ese marco, prevé reunirse con funcionarios de primer nivel del presidente Javier Milei.