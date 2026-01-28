El duro tratamiento que realiza Christian Petersen tras su crisis de salud

La escena no tiene épica ni dramatismo forzado. Es una escalera larga, filmada desde arriba, y un descenso lento que exige concentración. Ese gesto mínimo, casi doméstico, dice más que cualquier parte médico y funciona como señal de un presente completamente distinto para Christian Petersen.

El chef atraviesa una etapa marcada por la reconstrucción física tras la grave descompensación que sufrió en diciembre, durante una excursión en el volcán Lanín. Desde entonces, cada movimiento dejó de ser automático y pasó a convertirse en un ejercicio consciente, medido y, sobre todo, paciente.

En los últimos días, Christian Petersen eligió mostrar fragmentos de esa rutina a través de sus redes sociales. No habló de diagnósticos ni pronósticos, sino de acciones concretas que ordenan sus días. Una imagen de mate, papeles y silencio, acompañada por música suave, funcionó como anticipo de una cotidianeidad más calma, sin la vorágine que durante años definió su vida profesional. El mensaje fue simple y directo: “Muy buenos días. Buen lunes. Buen todo por ahí”.

El registro más contundente llegó después. En un video breve, grabado en primera persona, se lo ve bajando una escalera con una lentitud que no es pose ni exageración. Es el ritmo que impone el cuerpo en recuperación. Sobre esas imágenes, Christian Petersen escribió: “Empezando de vuelta. Tratando de aprender”. La frase, lejos de la grandilocuencia, expuso el núcleo de su proceso actual.

La exigencia del tratamiento también aparece en otros detalles. Aparatos incorporados a su rutina diaria y un reloj inteligente que controla presión y ritmo cardíaco revelan un seguimiento constante, sin margen para improvisaciones. El propio chef resumió ese enfoque con otra reflexión breve: “Suave, paso a paso, sin prisa”. No hay atajos ni desafíos innecesarios, solo constancia.

El episodio que marcó este cambio ocurrió durante el ascenso al volcán Lanín, cuando Christian Petersen sufrió una descompensación que obligó a interrumpir la excursión. La situación derivó en una asistencia de urgencia, traslado médico y una internación que generó fuerte preocupación en su entorno, luego de que se detectara una falla multiorgánica y una arritmia cardíaca.

Hoy, lejos de la montaña y del ruido mediático, Christian Petersen transita una etapa silenciosa pero intensa. No hay grandes anuncios ni promesas de regreso inmediato. Solo imágenes precisas, movimientos reaprendidos y un cuerpo que exige atención constante. Todo lo demás quedó, por ahora, en pausa.