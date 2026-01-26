Facundo Arana: "La crisis viene hace mucho tiempo"

Facundo Arana decidió hablar del momento personal que atraviesa y poner en palabras una separación que llevaba tiempo gestándose, lejos del ruido y de las versiones apuradas. La confirmación llegó a través de una charla privada que mantuvo con Ángel de Brito y que luego fue contada al aire en LAM. Allí quedó claro que el quiebre con María Susini no fue reciente ni impulsivo, sino el resultado de un proceso largo, con intentos previos y desgaste acumulado.

“Le hablé yo a Facundo y me llamó directamente, estuvimos charlando un rato largo. Le agradezco porque el día que vino a Bondi ya sentí que había algo raro en su matrimonio, ese día le pregunté lo típico, los hijos, la mujer, tantos años de pareja, y él como que evadía, así que pasamos a otro tema”, relató De Brito, dando contexto a una incomodidad que ya se percibía.

Según el conductor, Facundo Arana fue claro al describir la situación. “La crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con esto, que tuvieron varias crisis”, contó. Incluso, el actor se sorprendió por el hermetismo que habían logrado sostener: “No puedo creer que todavía no se había filtrado, ya estábamos separados”, dando a entender que el distanciamiento llevaba cerca de un año.

Más allá del diagnóstico, lo que descolocó fue su postura frente al futuro. Lejos de mostrarse resignado, Facundo Arana dejó en claro que no da la historia por terminada y que todavía apuesta a recomponer el vínculo. “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja”, le dijo a Ángel de Brito, marcando una diferencia entre el estado actual y su deseo personal.

En ese mismo intercambio, el actor subrayó que el núcleo familiar se mantiene firme. “La familia está perfecta, pero él quiere seguir adelante con la pareja”, explicó el periodista, señalando que la prioridad sigue siendo el bienestar compartido, incluso en medio de la crisis.

Cuando la separación se hizo pública, Facundo Arana intentó ordenar el escenario. Según contó, le propuso a María Susini realizar un comunicado conjunto para evitar especulaciones, pero ella eligió otro camino. “No me interesa hablar del tema, yo nunca aclaro nada, así que dejémoslo ahí”, fue la respuesta que recibió.

Por ahora, ambos continúan compartiendo momentos familiares y permanecen en Mar del Plata, mientras deciden cómo seguir. Sin declaraciones cruzadas ni gestos definitivos, Facundo Arana dejó algo en claro con sus palabras: la historia no está cerrada y, al menos de su lado, todavía hay instancias por agotar.