Expulsaron al "Chaqueño" Palavecino de la Asociación Federal de Raíces Criollas

La decisión se tomó tras su participación junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María.

El reconocido cantante de folclore argentino, Chaqueño Palavecino, se vio envuelto en una nueva polémica, tras conocerse su expulsión de la Asociación Federal de Raíces Criollas. La decisión se conoció este lunes y generó una gran repercusión en el ambiente artístico.

En un comunicado, publicado en Facebook, el organismo oficializó la salida definitiva del artista, ya que su actuación en un acto popular junto al presidente Javier Milei resulta “incompatible con la esencia criolla”, según los lineamientos que sostienen desde su creación.

La drástica medida se tomó tras la participación del Chaqueño Palavecino junto al mandatario nacional en el Festival Nacional de la Doma y el Folclore de Jesús María, donde juntos interpretaron la popular canción “Amor salvaje”.

“Las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales que esta Asociación sostiene desde hace más de 50 años”, explicaron en el texto difundido.

Desde la conducción, remarcaron que desde sus inicios mantuvieron una postura alejada de los espacios de poder. “Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folclore como expresión del pueblo, de la solidaridad y de la justicia social”, argumentan.

Al respecto, sostuvieron que resulta indispensable “preservar la coherencia entre nuestras convicciones y las acciones de quienes integran esta casa”. El comunicado cierra con un mensaje claro: “La Asociación Federal de Raíces Criollas continuará trabajando por un folclore comprometido con su gente, su historia y su futuro”.

LA RESPUESTA DEL CHAQUEÑO

En diálogo con el programa Lape Club Social (América TV), el artista folclórico aseguró no conocer a la Asociación y señaló: “No puedo entender esto. Estamos en democracia y es un presidente”.

Además, continuando con la entrevista, el Chaqueño expresó: “Todas estas cuestiones de asociaciones para mí son nuevas, no tengo nada que ver ni la conozco.

“Tampoco no voy a cantar porque ellos no quieran. Estamos todos locos”, afirmó, tajante.

En relación al encuentro con el presidente Milei, el músico explicó que un día antes se había enterado de la visita de un integrante del gobierno nacional. “La gente es la que habla. Yo no me molesto para nada. Hice lo que tenía que hacer, saludarlo. Y lo invité porque canta, como varios”, contestó respecto a la pregunta de si le molesta que se lo vincule políticamente con el mandatario.

“Yo vengo de abajo, de una zona muy sufrida, muy olvidada. Lo único que sé es que trabajé toda la vida y esto es trabajo. El único juez y a quien me debo es el público”, contestó sobre su opinión política.

Finalmente, el cantante aseguró que desea lo mejor para la Argentina. “Si este presidente hace las cosas bien y nos va bien, bienvenido sea. Yo no soy político, yo busco la forma de apoyar y hago lo que tengo que hacer. Le deseo lo mejor a los que nos gobiernan”, concluyó.

Fuente: LMNeuquén