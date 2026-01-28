En el Concejo admiten que no hay daños estructurales en Médanos

Se confirmó que se trabaja en un plan integral que evite nuevas relocalizaciones de los vecinos.

La situación del barrio Médanos volvió a ocupar este miércoles la agenda institucional tras una reunión entre vecinos y concejales que conforman la Comisión de Receso este mes de enero, entre ellos Marcos Panquilto.

Este legislador les aseguró a los vecinos que, pese a los movimientos de suelo registrados en la ladera del cerro, no se detectaron daños estructurales en las viviendas. Según explicó, el escenario requiere atención técnica inmediata, pero “no implica un riesgo irreversible” para el barrio.

Panquilto detalló que se avanza en un esquema de trabajo coordinado entre el Ejecutivo municipal, ingenieros especializados y organismos técnicos de alcance nacional. En ese marco, indicó que aún se aguarda un informe del SEGEMAR, el cual permitirá complementar los estudios geológicos ya realizados y definir con mayor precisión las obras necesarias para estabilizar el terreno.

Panquilto señaló que, si bien el intendente se encuentra actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, está previsto un nuevo encuentro para el viernes, una vez que regrese, con el objetivo de comunicar a los vecinos los pasos a seguir y brindar certezas sobre el plan de intervención. “La idea es explicar con claridad qué se va a hacer y en qué plazos”, sostuvo en diálogo con Del Mar Digital.

EVITAR TRASLADOS “INNECESARIOS”

Desde el Concejo Deliberante remarcan que la prioridad es preservar las viviendas existentes y evitar “traslados innecesarios”. En ese sentido, se reiteró que cada sector afectado (los restantes son Sismográfica, Los Tilos, El Marquesado) presenta realidades diferentes y que Médanos necesita “una solución de ingeniería específica acorde a su problemática”.

La situación también generó inquietud en otros puntos de la ciudad, donde vecinos comenzaron a consultar ante la posibilidad de enfrentar escenarios similares. Frente a ello, Panquilto afirmó que desde el Poder Legislativo se están utilizando todas las herramientas disponibles para anticiparse y dar respuestas.

Como medida inmediata, el concejal mencionó la posibilidad de otorgar subsidios a las familias afectadas, con el fin de garantizar “condiciones dignas” mientras se desarrollan los trabajos técnicos.