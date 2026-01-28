Municipio y PAMI aceleran gestiones para la atención de los damnificados

Los funcionarios compartieron un relevamiento específico para identificar a los beneficiarios de la obra social que fueron afectados por la catástrofe del Cerro Hermitte.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad, Ángel Rivas, recibió este miércoles a la directora Ejecutiva de PAMI Chubut, Vanesa Nieva, con el propósito de generar estrategias que permitan asistir de manera rápida a los adultos mayores afectados por el desprendimiento del Cerro Hermitte.

Del encuentro, que forma parte del plan integral de intervención que lleva adelante el Ejecutivo municipal, participaron también la subsecretaria Julieta Miranda y Marina Palomo, a cargo de políticas sociales del instituto nacional.

A través de estas gestiones, se busca simplificar trámites administrativos y brindar alivio a una de las poblaciones más vulnerables tras el desastre desencadenado el domingo 18 de enero y que provocó la destrucción de medio millar de viviendas en los barrios Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos.

En referencia a lo conversado, el secretario Rivas destacó que desde el primer momento se trabaja de manera conjunta con el organismo nacional. “Nos habían solicitado puntualmente información acerca de usuarios que sean beneficiarios de la cobertura de PAMI, y para nosotros es muy importante poner en conocimiento los relevamientos que estamos llevando adelante desde la Secretaría”, afirmó.

Asimismo, el funcionario detalló que “en todo lo que es el sector de Sismográfica, hemos detectado aproximadamente 37 personas y ahora nos estamos trasladando al resto de los sectores, como Marquesado, Los Tilos y la avenida Mazzaredo, para ir detallado cada uno de los usuarios de PAMI”.

Con toda la información necesaria, Rivas enfatizó que “buscamos ver en cómo podemos acompañar este tipo de situaciones. Consideramos muy importante que ellos puedan gestionar desde su lugar algún tipo de acompañamiento para estas personas, lo que implica desde una receta o un medicamento hasta una atención, porque sabemos que todo esto genera ciertas incertidumbres. Seguimos trabajando en conjunto, gestionando para facilitarles la vida en este contexto”, indicó el secretario.

Por su parte, la funcionaria nacional explicó que “estamos trabajando en conjunto sobre afiliados de PAMI que fueron damnificados en Sismográfica. En base a eso, se evalúa cada caso en particular y vemos de qué manera podemos colaborar, en este trabajo que viene desarrollando el Municipio”.

“Estamos trabajando desde el día uno desde PAMI, recibiendo a todo aquel que necesite y entendiendo cuál es la parte médica, y después evaluando socioeconómicamente cada uno de los afiliados”, explicó Nieva, al tiempo que puntualizó que “en primer momento tenemos cerca de 37 afiliados que sabemos que son los que se está evaluando ahora; cuáles fueron autoevacuados y cuáles están dentro de los centros de evacuación, para poder dar una respuesta en base a eso”.