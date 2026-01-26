Se habilitan los tres cargaderos de agua en Comodoro

Mientras continúan los trabajos de reparación del acueducto del ’99. Hay sectores del centro y zona Sur que estarán casi tres días sin agua.

El Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema Acueductos y Acuíferos de la SCPL informaron que este lunes 26 de enero, a partir de las 14:00 horas, quedaron habilitados los tres cargaderos de agua potable en Comodoro Rivadavia para el abastecimiento de la población.

La medida se enmarca en las tareas de reparación que se están llevando adelante a raíz de una avería detectada en el acueducto del ’99, localizada entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso, en el sector conocido como Alma Gaucha.

Si bien los trabajos avanzan conforme a lo previsto, y con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable durante el desarrollo de las reparaciones, se dispuso la habilitación de los siguientes puntos de recarga:

-En la zona norte, se encuentran operativos el cargadero de la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso, y el cargadero de Ciudadela, emplazado entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 39.

-En la zona sur, el cargadero habilitado está ubicado en la intersección de la avenida 10 de Noviembre y la calle 714.

Desde los organismos responsables indicaron que se continuará informando a la comunidad sobre la evolución de los trabajos y cualquier novedad relacionada con el servicio.

En este contexto, los vecinos afectados por el corte de 24 horas programado para las zonas sur y central estarán sin agua hasta el martes a las 9 de la mañana, ya que deben sumar a la interrupción las 36 horas que empezaron a correr desde las 21 del domingo.