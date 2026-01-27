Se extiende el corte de agua para recuperar reservas críticas

Aunque ya concluyeron las reparaciones del acueducto del ’99, la falta de niveles adecuados en Puesto La Mata obliga a mantener interrumpido el servicio hasta la madrugada del miércoles. Habrá abastecimiento parcial en Zona Norte y cargaderos habilitados.

El suministro de agua potable continuará interrumpido en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia al menos hasta la madrugada del miércoles 28 de enero. La medida, que rige desde las 9 de la mañana de este martes, responde a la necesidad de recuperar los niveles de las reservas principales de Puesto La Mata, que atraviesan una situación crítica.

Desde el área operativa se informó que las tareas de reparación sobre el acueducto del ’99 ya fueron finalizadas. Sin embargo, el personal sigue trabajando en el llenado de las cañerías y en las maniobras técnicas necesarias para avanzar hacia una normalización gradual del servicio, proceso que demanda tiempo y condiciones adecuadas de reserva.

En paralelo, el aporte de agua proveniente de los acuíferos de Manantiales Behr permitirá garantizar una distribución acotada en sectores de la Zona Norte. Según el cronograma establecido, entre las 8 y las 16 horas se abastecerá a los barrios Caleta Córdova, Padre Corti, René Favaloro, Centenario, Km. 18 y Astra. Luego, desde las 16 y hasta la medianoche, el suministro alcanzará a Km. 5, Megaloteo y El Faro.

Para el resto de la población, continúan habilitados los cargaderos de agua potable como alternativa provisoria. En la Zona Norte funcionan los puntos de la Planta Santa Lucía —ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso— y el de Ciudadela, situado entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nº 39. En la Zona Sur, el cargadero disponible se encuentra en la intersección de la avenida 10 de Noviembre y la calle 714.

Desde el organismo responsable del servicio indicaron que se irá informando a la comunidad sobre cualquier novedad vinculada a la evolución de las maniobras y a la restitución paulatina del suministro.