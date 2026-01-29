“Hemos notado con el correr de los días que hay estructuras que se han caído y las grietas cada vez son más extensas”, aseguró Miguel Gómez.

No dejan subir a la gente de Sismográfica a buscar lo que les queda

El secretario de Control Urbano y Operativo de la Municipalidad, Miguel Gómez, señaló que “ayer a la tarde (por el miércoles) se escuchó un ruido bastante considerable y cuando observamos hacia el cerro nos percatamos de que se había caído un bloque de tierra de dimensiones considerables”.

El funcionario municipal participa desde el primer día de los operativos que se realizan tras el deslizamiento del Cerro Hermitte y que afectó al menos a 500 familias de los barrios Sismográfica, Los Tilos, El Marquesado y Médanos”.

Ante esta situación, hoy a la mañana (por este jueves) el equipo científico-técnico ascendió al Cerro Hermitte y a eso de las 9 me dijeron que era recomendable no ingresar. Hay que tomar todos los recaudos necesarios hasta que el terreno se estabilice. Hoy los vecinos no van a ascender a buscar sus pertenencias”.

Al ser consultado sobre si continuaron cayendo viviendas en la calle Cerro Escondido, el funcionario municipal aseguró: “Sí, hemos notado con el correr de los días que hay estructuras que se han caído. También nos percatamos de que las grietas cada vez son más extensas y que los paños de pavimento se van corriendo”.

“Hay cierto movimiento y actividad en el predio, por lo que ya se estaba analizando terminar con el ingreso y regreso de vecinos de la zona”, concluyó Gómez.