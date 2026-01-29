Othar y el titular del SEGEMAR analizaron el informe técnico

La reunión permitió acordar la continuidad de la asistencia técnica para evaluar posibles intervenciones en el sector afectado.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo una reunión de trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Julio Bruna Novillo, y con el director de Geología Ambiental y Aplicada del organismo, Alejandro Celli, entre otros. El encuentro forma parte de una serie de reuniones que el intendente y su equipo desarrollan con autoridades de organismos nacionales para gestionar asistencia técnica, financiamiento y posibles obras vinculadas al movimiento registrado en el cerro Hermitte.

Durante la reunión, se repasó el informe técnico elaborado por SEGEMAR, en el que se detallan observaciones vinculadas a la inestabilidad del sector afectado. Las autoridades del organismo nacional expusieron los alcances del relevamiento realizado y señalaron que cualquier posible intervención deberá ser evaluada en instancias posteriores a través de estudios de ingeniería específicos.

En ese marco, desde el Ejecutivo Municipal, se destacó la predisposición de SEGEMAR para continuar asistiendo técnicamente al Municipio en las evaluaciones que resulten necesarias.

Al respecto, el intendente Macharashvili expresó que “esta reunión se enmarca en una agenda de trabajo más amplia que venimos llevando adelante para gestionar acompañamiento, recursos y obras. Nuestra prioridad es la seguridad de los vecinos y para eso necesitamos información técnica seria y el acompañamiento de los organismos competentes, sin generar falsas expectativas”.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que el Municipio continuará impulsando gestiones ante diferentes estamentos y articulando con especialistas y organismos técnicos, “evaluando cada alternativa con responsabilidad y cautela ante un escenario complejo que requiere soluciones de fondo y planificación a mediano y largo plazo”.