El Municipio sigue relevando familias damnificadas

Con equipos en territorio, ahora se avanza con el trabajo en el barrio Sismográfica.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, continúa con el relevamiento y acompañamiento a las familias damnificadas de barrio Sismográfica, tras el deslizamiento del Cerro Hermitte, con el objetivo de brindar respuestas integrales y garantizar la transparencia de cada gestión.

En ese marco, la subsecretaria Julieta Miranda explicó que el trabajo se realiza de manera articulada con distintas áreas municipales, organismos provinciales y otras instituciones. “Estamos filtrando y complementando información, sumando datos y documentación necesaria para gestionar las cuestiones administrativas”, indicó.

Luego, remarcó que desde el primer día el Municipio se encuentra en el territorio acompañando a las familias, tanto a aquellas que permanecen en centros de evacuación como a las que se autoevacuaron de forma preventiva, priorizando la vida como eje central. Además, señaló que ya se iniciaron derivaciones vinculadas con situaciones particulares, especialmente en salud y educación, teniendo en cuenta el próximo inicio del ciclo lectivo y la necesidad de garantizar el acceso escolar de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, la funcionaria agradeció el compromiso del personal municipal y de los distintos organismos que trabajan de manera conjunta. “Esta labor se lleva adelante con un enorme esfuerzo de los equipos que trabajan jornadas extendidas, con profesionalismo, responsabilidad y un fuerte compromiso con las familias afectadas”, concluyó.