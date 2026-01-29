Invitó a pelear a los policías cuando intentaban identificarla

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en la esquina de Sarmiento y 25 de Mayo. La mujer fue acusada de desobediencia y perturbación del orden público.

Una joven de 24 años fue demorada este miércoles por la tarde luego de protagonizar un incidente con efectivos policiales en una céntrica intersección de la ciudad. El episodio tuvo lugar en Sarmiento y 25 de Mayo, donde personal policial realizaba un control de identificación de personas.

De acuerdo con el parte oficial, la mujer —identificada con las iniciales D.N.Z.— reaccionó de manera hostil ante la presencia de los uniformados, profiriendo insultos y desafiando a los efectivos a enfrentarse físicamente. Pese a las reiteradas advertencias para que depusiera su conducta, continuó con una actitud confrontativa.

Ante la persistencia del accionar, los policías procedieron a su demora y posterior traslado a la dependencia correspondiente, a fin de restablecer el orden en el lugar. La intervención quedó en manos de la Fiscalía Contravencional y del Juzgado de Paz.