Vecinos de Médanos aclaran el origen de una vivienda desmontada

Habitantes del barrio aseguraron que no existen casas desmoronadas y explicaron que la imagen difundida corresponde a una construcción retirada de manera voluntaria por su propietario.

Vecinos del barrio Médanos salieron a aclarar este jueves versiones que circularon en las últimas horas sobre presuntos desmoronamientos de viviendas en la zona. Según indicaron, no se registran casas colapsadas ni daños estructurales generalizados en el sector.

La aclaración surgió a partir de la difusión de imágenes de una vivienda parcialmente desarmada, que fue interpretada erróneamente como un caso de derrumbe. Sin embargo, los propios residentes explicaron que se trató de una decisión personal del dueño del inmueble.

“Es una acción de un vecino que decidió no volver al barrio y ese es el único motivo por el que desarmó su casa”, señalaron vecinos en declaraciones a El Patagónico.

En ese sentido, remarcaron que la situación no está vinculada a movimientos de suelo ni a problemas estructurales del barrio.

Desde la comunidad insistieron en llevar tranquilidad y pidieron responsabilidad al momento de difundir información, para evitar generar preocupación innecesaria entre los habitantes del sector y la opinión pública.