Reunión juvenil habría terminado con el abuso de una menor

Una adolescente de 15 años denunció haber sido drogada y violada por una pareja. Aunque hubo detenciones, la Justicia dispuso la liberación de los acusados por inconsistencias en el procedimiento.

La Justicia de Comodoro Rivadavia analiza una grave denuncia por abuso sexual contra una menor de 15 años. El caso salió a la luz tras la presentación de los padres de la víctima en la Seccional Segunda de Policía, acompañados por la joven y un amigo. Según pudo confirmar el diario Crónica, la adolescente habría enviado un mensaje de texto a un allegado en el que relataba que había sido drogada, privada de su libertad y abusada sexualmente.

En un primer momento, la Policía detuvo a un hombre de 21 años y a una mujer de 19, presuntamente vinculados al hecho. Sin embargo, tras la audiencia de control de detención realizada el sábado pasado ante el juez penal Mariano Nicosia, ambos recuperaron la libertad. La Fiscalía informó que se detectaron contradicciones en las pruebas reunidas, aunque los sospechosos quedaron imputados por abuso sexual y deberán cumplir medidas sustitutivas, como presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.

El procedimiento incluyó el secuestro de un cuchillo que habría sido utilizado para intimidar a la víctima y el relevamiento de cámaras de seguridad por parte de la Brigada de Investigaciones.

La madre de la adolescente había señalado inicialmente que el ataque ocurrió en el barrio 30 de Octubre, pero la Fiscalía indicó que el hecho se habría producido en una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá, en inmediaciones de Kennedy y Estados Unidos.

Por instrucción del Ministerio Público Fiscal, el caso se mantiene bajo estricta reserva debido a la edad de la víctima y a los protocolos que rigen en delitos contra la integridad sexual. Desde la Policía se limitaron a señalar que no están autorizados a brindar información detallada.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de las personas implicadas. Según fuentes judiciales, se analiza la hipótesis de que el episodio se originó en una reunión de jóvenes que terminó con una agresión sexual grave.