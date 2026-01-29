Fiscalía afirma que no hubo secuestro, aunque sí hay detenidos

Tras negar también una supuesta “violación”, confirmó que la joven ya declaró a través de Cámara Gesell.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Comodoro Rivadavia debió salir este jueves en forma pública a dar cuenta de un delito de índole sexual que ocurrió en los últimos días y se conoció este jueves a través de Diario Crónica.

En principio, indicaron desde la dependencia oficial que no hubo “secuestro y violación” de una menor de edad.

El texto indica que “ante la difusión de noticias en diversos medios de comunicación locales en las últimas 24 horas, referidas a un presunto hecho de ‘secuestro y violación’ de una menor de edad, la Fiscalía de Comodoro Rivadavia se ve en la necesidad de efectuar las siguientes precisiones en aras de llevar tranquilidad a la comunidad y garantizar el debido proceso”.

Luego, apuntan que “de acuerdo con las evidencias recolectadas hasta el momento, el hecho no ocurrió en la fecha, el lugar, ni bajo la modalidad que ha trascendido públicamente”.

A continuación, se refieren al estado de la causa, precisando que “queremos confirmar que, tras la denuncia efectuada por los progenitores de dos adolescentes, la policía actuó con celeridad procediendo a la aprehensión de los sindicados. Actualmente, se ha realizado la correspondiente apertura de investigación, se han formulado los cargos, los sujetos se encuentran formalmente imputados y se realizaron medidas de investigación, principalmente una Cámara Gesell para recibir el testimonio de la joven”.

Finalmente, consideran que “advertimos con preocupación que la difusión de datos inexactos genera una alarma social innecesaria y entorpece el normal desarrollo de las pesquisas”.

Como principal consecuencia de este tipo de acciones, indican la “protección de la víctima” recordando que “dada la naturaleza del delito y la edad de la denunciante, rigen estrictos protocolos de reserva. La divulgación de detalles, entonces, “vulnera el derecho a la intimidad y la protección integral de la menor involucrada”.