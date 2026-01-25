El suministro se interrumpe este domingo a las 21 por un desperfecto detectado en el sector Alma Gaucha. Personal de la SCPL trabaja en el lugar.

Se rompió el acueducto y se corta el agua por 36 horas en la ciudad

Desde las 21 horas de este domingo 25 de enero y por un lapso estimado de 36 horas, se interrumpe el suministro de agua en Comodoro Rivadavia a raíz de una avería detectada en el acueducto del ’99.

Según informaron desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), el desperfecto fue localizado durante la tarde entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso, en el sector conocido como Alma Gaucha.

Personal operativo de los departamentos de Saneamiento y del Sistema de Acueductos y Acuíferos ya se encuentra trabajando en el lugar para realizar las tareas de reparación correspondientes y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, se informó desde la SCPL.

Se indicó desde la entidad que se mantendrá informada a la población sobre la evolución de los trabajos y solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua disponible mientras dure la interrupción del suministro.