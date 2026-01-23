La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que se adelantó el corte programado de agua potable en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia debido a una avería detectada en un tramo del acueducto del ’66.

Se adelanta el corte de agua en Zona Norte por una avería en el acueducto del '66

Según detallaron desde la entidad, el corte comenzará este viernes 23 de enero a partir de las 12:00 horas y tendrá una duración estimada de 24 horas.

El desperfecto fue localizado a aproximadamente un kilómetro de la Estación de Bombeo de Cerro Negro, donde personal operativo ya se encuentra trabajando para llevar adelante las maniobras de reparación correspondientes.

Desde la SCPL indicaron que en las próximas horas se informará cómo continuará el cronograma del servicio, en función de la evolución de los trabajos en el sector afectado.

Asimismo, solicitaron a los vecinos y vecinas hacer un uso racional del agua durante el período del corte, a fin de minimizar el impacto de la interrupción del suministro.