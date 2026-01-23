Las altas temperaturas y un desperfecto a la altura de Cerro Negro llevaron a niveles críticos las reservas de Puesto La Mata. El corte en Zona Sur y Central comenzará a las 0 del sábado y en Zona Norte se extenderá por 36 horas.

Adelantan el corte en el centro y zona sur y extienden el de zona norte

Debido a una avería detectada en un tramo del acueducto del ’66 y a las elevadas temperaturas registradas durante la tarde de este viernes, las reservas principales de Puesto La Mata alcanzaron niveles críticos de operación. Esta situación obligó a adelantar y extender los tiempos de interrupción del servicio de agua en distintos sectores de la ciudad.

Según se informó desde el área de Saneamiento de la SCPL, el corte programado para la Zona Sur y la Zona Central se adelantará y comenzará este sábado 24 de enero a partir de las 0 horas, con una duración estimada de 24 horas.

En tanto, el corte vigente en la Zona Norte, que se inició este viernes 23 a las 12 horas y que había sido anunciado inicialmente por 24 horas, deberá extenderse por 12 horas más, alcanzando así un total de 36 horas sin suministro.

El desperfecto fue localizado a aproximadamente un kilómetro de la Estación de Bombeo de Cerro Negro. Personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante las reparaciones correspondientes.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento del Sistema de Acueductos y Acuíferos indicaron que se mantendrá informada a la población sobre la evolución de los trabajos y solicitaron a los vecinos realizar un uso racional del servicio.