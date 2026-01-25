Abandonó 6 animales y pidió que los "duerman"

Proteccionistas hallaron tres perros dogo, dos mestizos y un gato sin agua ni alimento. La Fiscalía intervino y los animales fueron trasladados a un predio de tránsito.

Proteccionistas que recorrían los barrios afectados por el desplazamiento del cerro Hermitte detectaron una grave situación de abandono animal en una vivienda deshabitada. En el lugar (ocurrió el martes pero acaba de trascender) encontraron seis animales —tres perros de raza dogo, dos mestizos y un gato— que se encontraban sin acceso a agua ni alimento.

Según relataron los rescatistas, uno de los dogos permanecía confinado en una habitación de reducidas dimensiones debido a su comportamiento territorial y agresivo. Al tomar contacto con la propietaria de los animales, esta manifestó no contar con un espacio adecuado para albergarlos y solicitó que fueran sacrificados.

La situación se agravó días después, cuando uno de los perros logró escapar y atacó a un mestizo, tomándolo del cuello. “Tuvimos que hacerle un ahorque para que lo soltara; el otro perro quedó gravemente herido”, explicó Miguel Gómez, secretario de Control Operativo del municipio que participó del operativo de rescate.

Tras el episodio, el animal agresor volvió a ser encerrado en la habitación, donde —según indicaron— quedó sin ningún tipo de asistencia alimentaria ni hidratación.

Ante estos hechos, se dio intervención a la Fiscalía, que libró un oficio a la Policía y a los rescatistas para que relevaran de manera general todas las situaciones irregulares vinculadas a animales en el sector afectado por el colapso del cerro.

Desde las organizaciones también señalaron que, incluso antes del desplazamiento del terreno, el estado de abandono era total. Indicaron que una de las perras dogo había tenido cachorros que no sobrevivieron, hecho que fue reconocido por un integrante de la familia propietaria.

Finalmente, los seis animales fueron rescatados y trasladados a un predio de tránsito, donde permanecerán hasta que se les pueda encontrar una familia adoptante adecuada, teniendo en cuenta que se trata de animales territoriales que no deben convivir con otros.