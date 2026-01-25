Fue en Rada Tilly cuando había 32 grados. La Policía les quitó la custodia y las imputó por maltrato animal.

Dos mujeres fueron a la playa y dejaron atadas en la Toyota a sus cachorros

Personal policial de la Comisaría Rada Tilly intervino este sábado 24 de enero, alrededor de las 19:20 horas, ante un caso de presunto maltrato animal ocurrido en la intersección de las calles Combate Uruguay y Armada Argentina.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que dos cachorros —un macho y una hembra de aproximadamente tres meses de edad— se encontraban atados con sogas en la caja de una camioneta Toyota Hilux. Según se informó, los animales permanecían expuestos a una temperatura ambiente de 32 grados, mientras sus tutoras se encontraban en la playa.

Ante la situación, el personal policial actuó de inmediato para resguardar la integridad de los cachorros, procediendo a desatarlos y trasladarlos al patio de la dependencia policial. Minutos más tarde, las responsables arribaron al lugar y fueron notificadas del procedimiento.

Se dio intervención a la Fiscalía especializada en maltrato animal, desde donde la funcionaria fiscal Patricia Cardozo dispuso la imputación de las involucradas en el marco de la Ley Nacional N° 14.346. Asimismo, ordenó que los cachorros quedaran en resguardo en la comisaría hasta tanto se consiga una familia de tránsito que pueda brindarles cuidados adecuados.

Desde la fuerza se realizó un llamado a la comunidad para encontrar un hogar transitorio —o eventualmente definitivo— para los animales. Las personas interesadas pueden acercarse a la Comisaría de Rada Tilly para completar los formularios correspondientes, mientras la Justicia define la continuidad del caso.