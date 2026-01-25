En Laprida denuncian movimientos del cerro Tres Botellas

Este sábado, a partir de las 14 horas, vecinos del barrio Laprida mantuvieron una reunión con integrantes de la comisión vecinal para abordar diversas problemáticas vinculadas a los movimientos de suelo registrados en cerros cercanos y su posible impacto sobre viviendas, calles e infraestructura del sector.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la vecinal, Ariel González, quien explicó que la convocatoria respondió a un pedido directo de los propios vecinos. “Fue un reclamo de los vecinos hacia la vecinal, donde pedían reunirse con nosotros para expresar las preocupaciones que están teniendo. La geografía del barrio genera inquietud y consideramos importante escucharlos. Fue una reunión amena”, señaló en declaraciones que publica El Comodorense.

DESMONTE DE UN CERRO Y TRANSITO PESADO

Durante la reunión se debatieron tres ejes principales. El primero estuvo relacionado con el desmonte de un cerro ubicado en inmediaciones de la cancha de veteranos y el posterior traslado de arcilla hacia el barrio Kilómetro 8 para la fabricación de ladrillos.

Una vecina del sector denunció que estas tareas habrían provocado resquebrajaduras en paredes de viviendas cercanas. Además, se manifestó preocupación por el tránsito constante de camiones de gran porte, cuyo peso estaría generando grietas en el asfalto y afectando a las casas del lugar.

El segundo tema abordado fueron las consecuencias del movimiento del cerro Hermitte, que habría ocasionado daños en al menos dos viviendas ubicadas en la parte alta del barrio. Ante esta situación, los vecinos solicitaron al Municipio la realización de un estudio geológico que permita evaluar el estado del terreno y prevenir posibles riesgos mayores.

Por último, se expresó una fuerte preocupación ante un posible desmoronamiento del cerro Tres Botellas. En este reclamo se sumaron las vecinales de Valle C, Manantial Rosales y Laprida, con el objetivo de garantizar la estabilidad del cerro, donde ya se habrían registrado algunos movimientos de suelo.

“Tenemos cerros muy altos y viviendas de muchos años construidas en esos sectores”, expresó González, quien agregó que vecinos también advirtieron sobre desprendimientos de rocas en la zona. La situación genera alarma debido a que se trata de la única vía de acceso y salida del barrio. “Si llega a pasar algo ahí, quedaríamos aislados”, advirtió.

Desde la comisión vecinal indicaron que continuarán canalizando los reclamos ante las autoridades correspondientes y acompañando a los vecinos en la búsqueda de soluciones que aporten mayor seguridad a la comunidad.